Morphosys: Neues Kursziel sorgt für Aufsehen – 14,28 EUR im Visier

Die Aktie von Morphosys konnte in den letzten Tagen auf dem Finanzmarkt einiges an Boden gutmachen. Gestern verlangsamte sich der positive Trend allerdings etwas und das Papier verbuchte eine leichte Abwärtsbewegung von -0,62%. Dennoch bleibt die Performance der vergangenen Woche mit einem Plus von +2,88% beachtlich.

Bankanalysten sind sich dabei einig: Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens liegt bei 14,28 EUR. Wenn diese Prognose eintreffen sollte, hätten Anleger damit aktuell einen potentiellen Gewinn von -40,28%.

Allerdings gibt es unter Analysten unterschiedliche Meinungen zum Potenzial der Morphosys-Aktie. Während 1 Experte die Aktie als starken Kauf empfiehlt und weitere 5 Analysten sie immerhin noch zum Kauf raten, sehen drei Experten nur eine “Halten”-Bewertung als angemessen an. Gleichzeitig sind sieben...