Morphosys: Kursziel von 25,50 EUR bleibt bestehen

Morphosys hat am gestrigen Handelstag eine negative Entwicklung von -0,32% verzeichnet. Innerhalb der letzten fünf Handelstage betrug das Minus sogar -3,03%, was auf eine momentane pessimistische Stimmung am Markt hinweisen könnte.

Dennoch sehen die Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 25,50 EUR für die Aktie. Dies würde jedoch ein Kursrisiko in Höhe von -8,27% bedeuten. Derzeit bewerten insgesamt 13 Analysten Morphosys und mehr als die Hälfte davon (58,82%) gibt dem Unternehmen einen optimistischen Ausblick.

Das Guru-Rating liegt bei stabilen 3,29 Punkten und untermauert damit diese positive Einschätzung der meisten Analysten.