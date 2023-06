Morphosys: Ein Kursziel von 20,40 EUR ist in Sichtweite

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Aktie von Morphosys zeigt sich derzeit vielversprechend und erfreut Anleger mit einer positiven Entwicklung. Gestern konnte sie am Finanzmarkt ein Plus von +3,28% verzeichnen und summiert somit die vergangenen fünf Handelstage auf eine positive Bilanz von +2,65%. Die Bankanalysten sind mittelfristig optimistisch gestimmt und setzen das Kursziel bei 20,40 EUR an.

Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht. Während fünf Experten die Aktie als “Kauf” empfehlen und drei weitere sie zum “Halten” raten, stehen immer noch sieben Analysten dem Unternehmen skeptisch gegenüber und sprechen sich für einen Verkauf aus. Drei Experten gehen sogar davon aus, dass Morphosys schnellstmöglich verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,56 – was jedoch nicht bedeutet, dass es keine Herausforderungen gibt....