Morphosys: Kursziel von 13,26 EUR

Die Aktie von Morphosys wird derzeit nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 13,26 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +43,10% für Investoren. Der Guru-Rating beträgt nun 31,58 nach 3,00.

• Am 19.04.2023 legte Morphosys um +0,11% zu.

• Das Kurspotenzial beträgt +43,10%

• Ein Analyst empfiehlt die Aktie als starken Kauf.

Das aktuelle Wachstum der letzten fünf Handelstage liegt bei +1,42%. Obwohl es einige Analysten gibt die diese Entwicklung erwartet haben scheint der Markt relativ optimistisch zu sein.

Anlageempfehlungen können an dieser Stelle jedoch nicht gegeben werden da dies mit Risiken verbunden ist.

Die Bewertungen reichen dabei von “Kauf” bis hin zu “Verkauf”. Insgesamt sind jedoch noch immer rund drei Viertel der Analysten optimistisch gestimmt was sich auch in dem Guru-Rating...