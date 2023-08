Morphosys: Experten sehen Kursziel bei 24,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Aktien von Morphosys haben gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung mit -1,65% hingelegt und in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend gezeigt. Laut Bankanalysten ist die Aktie jedoch derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 24,48 EUR, was einem Risiko von -12,54% entspricht.

Aktuell empfehlen nur wenige Analysten das Verkaufen der Aktie, während sich die Mehrheit für einen Kauf ausspricht oder zumindest dazu rät zu halten. Dabei liegt der Guru-Rating unverändert bei 3,25.

