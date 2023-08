Morphosys: Eines der beliebtesten Biotechnologieunternehmen - Kursziel von 24,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Morphosys hat am Finanzmarkt eine leichte negative Kursentwicklung (-0,39%) verzeichnet, was jedoch im Zusammenhang mit einer positiven Handelswoche (+5,27% in den letzten fünf Tagen) relativiert werden kann. Eine durchschnittliche Meinung unter Bankanalysten besagt aktuell ein mittelfristiges Ziel-Kurs bei 24,48 EUR für die Aktie.

• Am 04.08.2023 Morphosys erreicht eine tägliche Rendite von -0,39%

• Das mittelfristige Ziel-Kurs liegt bei 24,48 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” wurde auf dem Niveau von 3,25 bestätigt

Obwohl einige Analysten laut eigener Aussage überrascht über diese Entwicklung sind und nicht alle ihre Einschätzungen teilen (aktuell gibt es beispielsweise zwei Expertenstimmen gegen einen Kauf), bewerten sie das Unternehmen weiterhin als stark kaufenswert (eine Stimme) oder zumindest positiv (acht...