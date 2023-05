Morphosys: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel von 14,28 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Aktie von Morphosys konnte gestern eine Kursentwicklung von +0,72% verzeichnen und steht damit bei einem Plus von +5,52% in den letzten fünf Handelstagen. Die Stimmung am Markt ist derzeit sehr optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für Morphosys bei 14,28 EUR. Dies entspricht einer möglichen Rendite für Investoren in Höhe von -36,16%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Während ein Analyst die Aktie als starken Kauf empfiehlt und fünf weitere sie zum Kauf raten, halten drei Experten ihre Position neutral und sieben empfehlen einen Verkauf. Drei weitere Experten sind sogar der Meinung, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt mit 2,68 unverändert. Der Anteil der Analysten mit zumindest noch optimistischer Einschätzung...