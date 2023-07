Morphosys: Analysten sehen Kursziel bei 23,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Morphosys-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +7,48% verzeichnet und am gestrigen Tag einen Anstieg um +1,57%. Die Stimmung unter den Analysten ist eindeutig optimistisch.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Morphosys bei 23,71 EUR. Dies entspricht einer möglichen Rendite von -18,69% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Kursentwicklung.

Konkret empfehlen derzeit 1 Analyst(en) die Aktie als starken Kauf und weitere 8 Expert(en) stuften sie als “Kauf” ein. Zwei Experten bewerten sie neutral (“halten”), während drei Analyst(en) auf “Verkauf” setzen und zwei sogar zum sofortigen Verkauf raten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 3,19.