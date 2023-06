Morphosys: Aktuelle Kursziele und Analystenmeinungen

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Am 31.05.2023 stieg die Aktie von Morphosys um +0,13%. Trotzdem zeigt sich der Markt in den vergangenen fünf Handelstagen pessimistisch mit einem Rückgang von -1,08%.

Das mittelfristige Kursziel von Morphosys liegt bei 14,28 EUR. Das bedeutet ein mögliches Kursrisiko von -40,00% für Investoren.

Derzeit empfehlen 6 Analysten (31,58%) den Kauf der Aktie. Weitere 5 Experten sehen sie positiv und bewerten sie als “halten”. Allerdings raten noch immer insgesamt 10 Analysten zum Verkauf oder sogar dazu, die Aktie sofort zu veräußern.

Zusätzlich zur Einschätzung der Bankanalysten kann auch das Guru-Rating herangezogen werden, welches weiterhin stabil bei 2,68 bleibt.

Trotz einer schwachen Entwicklung in letzter Zeit gibt es also immer noch optimistische Stimmen bezüglich Morphosys am Finanzmarkt.