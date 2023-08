Morphosys: Aktuell unterschätzt - Kursziel von 24,48 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Morphosys-Aktie erfuhr kürzlich eine positive Entwicklung von +1,75% am Finanzmarkt. In den letzten fünf Handelstagen steigerte sie sich auch insgesamt um +4,79%, was auf derzeitige Marktoptimismus schließen lässt.

Analysten sind eindeutiger Meinung und meinen, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 24,48 EUR und bietet Investoren somit einen möglichen Gewinn von -15,91%. Natürlich wird diese Meinung nicht von allen geteilt.

Demnach gibt es Analysten mit verschiedenen Einschätzungen bezüglich des Kaufs oder Verkaufs dieser Aktie. Ein Rating “Starker Kauf” wurde jedoch für die Morphosys-Aktie abgegeben sowie acht weitere Analysten empfehlen zum Kauf. Drei Experten raten dagegen zum Halten während zwei andere davon abraten zu kaufen oder gar zu verkaufen.

Insgesamt gesehen sind...