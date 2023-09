Morphosys Aktienkurs: Positive Charttechnik-Signale deuten auf potenziellen Aufwärtstrend hin

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

In den letzten Wochen hat sich der Aktienkurs von Morphosys kaum verändert. Es gibt jedoch einige positive Signale in der Charttechnik, die auf einen möglichen Aufwärtstrend hindeuten. Ein Widerstand liegt bei etwa 26,50 EUR. Wenn dieser gebrochen wird, könnte die Aktie weiter steigen und sich in Richtung des nächsten Widerstands bei rund 28,00 EUR bewegen.

Trotz der eher pessimistischen Prognosen für das kommende Quartal und das laufende Jahr sollten Aktionäre nicht vergessen, dass die Börse oft sehr volatil ist und es immer auch Überraschungen geben kann. Es lohnt sich daher, die Entwicklung von Morphosys im Auge zu behalten und aktuelle Informationen zu berücksichtigen.

Neben den Quartalszahlen gibt es noch weitere wichtige Termine für Aktionäre von Morphosys. Am XX.XX.XXXX wird das Unternehmen seine Kapitalmaßnahme...