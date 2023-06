Morphosys: Aktie wird von Analysten unterschätzt - Kursziel bei 20,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Morphosys-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen ein moderates Minus verzeichnet und schloss gestern mit einem Plus von +8,04%. Nach Ansicht der Bankanalysten ist die Stimmung am Markt jedoch neutral. Die langfristigen Aussichten für das Unternehmen sind optimistischer.

Das mittelfristige Kursziel für Morphosys liegt aktuell bei 20,40 EUR. Dies bedeutet eine potenzielle Abwärtsbewegung von -26,99% zum aktuellen Preisniveau. Während einige Analysten die Bewertung “Kaufen” empfehlen (5), positionieren sich andere Experten neutral (3) oder sogar negativ (7). Dennoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und sehen Potenzial für den Wertzuwachs der Aktien.

Zusätzlich zu diesen Ergebnissen gibt es auch einen Trend-Indikator namens “Guru-Rating”, welcher zurzeit bei 2,56 bleibt.