Morphosys: Aktie wird von Analysten optimistisch bewertet - Kursziel 25,50 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Morphosys ein Plus von +1,75%, was die positive Entwicklung der letzten fünf Handelstage auf insgesamt +2,10% erhöht. Das Marktumfeld scheint dementsprechend aktuell relativ optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Morphosys liegt bei 25,50 EUR und würde somit Investoren eine Rendite von -13,88% ermöglichen. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung: Zwar sind sich 9 Experten sicher in ihrer Einschätzung “Kauf”, doch gibt es auch Analysten mit einer neutrale Bewertung (“halten”) sowie Empfehlungen zum “Verkauf”. Insgesamt ist jedoch mehr als die Hälfte der Analysten noch immer optimistisch eingestellt (+58,82%).

Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bestätigt diese positiven Aussichten und bleibt unverändert bei einem Wert von...