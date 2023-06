Morphosys-Aktie wird von Analysten als unterbewertet angesehen

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Morphosys eine Kursentwicklung von -3,21%. In der vergangenen Woche lag das Ergebnis bei insgesamt -3,15%, was auf einen relativ pessimistischen Markt hindeutet. Dennoch sehen fünf Analysten den Wert der Morphosys-Aktien optimistisch und empfehlen den Kauf.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 20,40 EUR. Wenn die Prognose eintreffen sollte, ergibt sich für Investoren ein potenzielles Abwärtsrisiko von -24,72%. Derzeit teilen jedoch nicht alle Experten diese Einschätzung. Das Guru-Rating bleibt mit 2,56 unverändert.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Fünf Analysten bewerten die Morphosys-Aktie positiv und empfehlen sie zum Kauf. Drei Experten geben eine neutrale Bewertung ab und sieben sind überzeugt davon, dass Verkaufsaktien am angebrachten wären. Dies führt zu einem...