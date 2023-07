Morphosys: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 23,71 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Morphosys-Aktie konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +2,05% verbuchen. Die Ergebnisse der vergangenen Woche belaufen sich jedoch auf einen Rückgang von -2,57%, was den Markt pessimistisch stimmt.

Das mittelfristige Kursziel für Morphosys liegt aktuell bei 23,71 EUR und birgt somit ein Risiko in Höhe von -13,25%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung aufgrund der schwachen Kursentwicklung nicht.

Es gibt insgesamt 14 Analysen zur Morphosys-Aktie: Ein starkes Kaufs-Signal erhält sie von einem Analyst(en). Optimistisch sind weitere acht Experten und setzen das Rating “Kauf”. Zwei Experten bewerten die Aktie als neutral (“halten”). Hingegen empfehlen drei Fachleute die Aktie zu verkaufen und zwei sogar sofort zu verkaufen.

Insgesamt sind also +56,25% der Analysten optimistisch gestimmt. Das vorherige Guru-Rating...