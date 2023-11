Morphosys-Aktie stürzt ab: Was ist da los?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Morphosys-Aktionäre werden die Welt nicht mehr verstehen. Am Montagabend nach US-Börsenschluss präsentierte das deutsche Biotech-Unternehmen die mit großer Spannung erwarteten Studiendaten zu seinem Hoffnungsträger-Medikament Pelabresib und in einer ersten Kursreaktion schoss der Kurs der Morphosys-Aktie (WKN: 663200) auf der Handelsplattform von Lang & Schwarz um +30% nach oben. Doch am Dienstagmorgen ist die Welt eine andere. Die Aktie sackt bei L&S um über -40% ab. Was ist geschehen?





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.