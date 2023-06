Morphosys: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 20,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Am 09.06.2023 sank die Aktie von Morphosys um -0,76%. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie jedoch insgesamt um +8,16%, was auf eine relative Marktoptimismus hinweist.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Morphosys liegt bei 20,40 EUR und weist ein Potenzial von -25,98% auf. Allerdings sind nicht alle Analzysten dieser Meinung und es gibt auch positive Einschätzungen.

Fünf Analysten haben das Rating “Kauf” vergeben und drei Experten empfehlen “Halten”. Sieben Analysten sehen hingegen einen “Verkauf” vor oder sogar sofortigen Verkauf (drei Experten). Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einer Bewertung von 2,56.

Die Analyse zeigt somit eine unterschiedliche Einschätzung der Zukunftsaussichten der Aktien von Morphosys durch die verschiedenen Bankanalysten.