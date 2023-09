Morphosys-Aktie klettert auf ein neues Jahreshoch

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Mit einem Kursplus von über 7% setzt sich die Morphosys-Aktie (WKN: 663200) am Freitagmorgen an die Spitze der Gewinner im SDAX und im TecDAX und kletterte auf ein neues Jahreshoch. Die Rallye der Biotech-Aktie geht damit weiter. Seit Jahresbeginn summieren sich die Kursgewinne inzwischen auf fast +150%. Was gibt der Morphosys-Aktie weiteren Schub?