Morphosys Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Aktie von Morphosys hat in den letzten 200 Handelstagen einen starken Anstieg verzeichnet, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der aktuelle Kurs von 65,1 EUR liegt 108,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 44,67 EUR eine positive Abweichung von +45,74 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Morphosys einen Wert von 24,32, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 132,77. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Empfehlung.

Der Aktienkurs von Morphosys hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 279,41 Prozent erzielt, was 290,07 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Biotechnologie" liegt die Rendite von Morphosys mit 289,04 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Allerdings weist Morphosys derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,68 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.