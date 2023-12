Morphosys Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Morphosys herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 25,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass Morphosys überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 45,36, was bedeutet, dass Morphosys weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Morphosys-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von Morphosys hat eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit ist Morphosys insgesamt ein "Gut"-Wert.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Morphosys-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 24,62 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 32,75 EUR liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt unter dem letzten Schlusskurs und führt somit zu einem "Gut"-Rating. In Summe wird die Morphosys-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat Morphosys in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +42,39 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Performance deutlich höher. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.