Morphosys Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die technische Analyse zeigt, dass die Morphosys derzeit gut positioniert ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 29,07 EUR, was 121,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs von 64,5 EUR liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 37,21 EUR, was einer Abweichung von +73,34 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (3,67 %) weist Morphosys eine Dividende von 0 % auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Morphosys-Aktie überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (Wert: 5) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 29,06). Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Morphosys ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt zeigen 8 Gut- und 1 Schlecht-Signal eine positive Empfehlung basierend auf der Anleger-Stimmung. Daher wird auch in diesem Bereich die Einschätzung "Gut" erreicht.