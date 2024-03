Morphosys Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Morphosys im vergangenen Jahr eine Rendite von 302,35 Prozent erzielt, was 311,16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -6,86 Prozent, wobei Morphosys derzeit um 309,21 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Morphosys von privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Trotzdem wurden auch 5 negative Signale entdeckt, daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Morphosys als Neutral-Titel eingestuft, da der RSI7 bei 43,14 liegt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, liegt bei 9,03, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Index.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend der Morphosys-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts positiv ist. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (32,96 EUR) als auch der der letzten 50 Handelstage (49,81 EUR) deuten auf eine positive Entwicklung hin, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.