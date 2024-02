Morphosys Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Morphosys AG wird in einer technischen Analyse positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der Kurs der Aktie um 114,99 Prozent über dem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 42,02 EUR, was einer Abweichung von +55,64 Prozent entspricht und die Aktie auch hier als "Gut"-Wert einstuft.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflegebranche liegt die Performance der Morphosys Aktie mit einer Rendite von 240,25 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 251 Prozent. Auch im Vergleich zur Biotechnologiebranche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,77 Prozent verzeichnete, schneidet Morphosys mit 251,01 Prozent besser ab.

Bei der Dividendenrendite schneidet das Unternehmen jedoch schlechter ab, da die aktuelle Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Branchendurchschnitt um 3,66 Prozentpunkte niedriger liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Der RSI liegt bei 13,48 und der RSI25 bei 23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.