Morphosys-Aktie: Was kommt noch aus der Wundertüte?

Die Morphosys-Aktie (WKN: 663200) sorgt durch wilde Kurssprünge für Gesprächsstoff. Am Freitag rauscht der Titel um fast -16% auf 32 € in die Tiefe, nachdem er von Montag bis Donnerstag um rund +40% von 30 € auf knapp 42 € zugelegt hatte. Wie kommen diese Kapriolen zustande? Und was kommt aus der Wundertüte noch heraus?