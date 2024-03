Morphosys Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Der Aktienkurs von Morphosys hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 302,35 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Überrendite von mehr als 311 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Biotechnologie"-Branche, die bei -6,41 Prozent liegt, übertrifft Morphosys diese mit einer Rendite von 308,75 Prozent deutlich. Aufgrund dieser sehr guten Kursentwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Diskussionen überwogen an 11 Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Morphosys diskutiert, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings ergaben statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab 6 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Morphosys liegt bei 24,14, was auf eine gute Bewertung hindeutet. Der RSI25 beläuft sich auf 40,6, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einer "Gut"-Bewertung führt, wenn es um die Dynamik des Aktienkurses geht.

In Bezug auf die Dividende weist Morphosys eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 3,6 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.