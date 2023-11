Morphosys-Aktie: Die Nervosität steigt

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Bereits in den letzten Handelstagen stand die Morphosys-Aktie (WKN: 663200) gehörig unter Verkaufsdruck. Am Donnerstagvormittag setzt die deutsche Biotech-Aktie ihre jüngste Talfahrt fort. Mit einem Kursverlust von -5% führt Morphosys die Verliererliste im Technologieindex TecDAX an. Haben Anleger ihre große Zuversicht der letzten Monate plötzlich verloren?