Morphosys Aktie - Kursziel bei 23,71 EUR

Morphosys hat gestern am Finanzmarkt eine leichte Kursentwicklung von +0,04% erlebt. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch um -12,21%, was durchaus pessimistisch stimmt.

Das mittelfristige Kursziel der Morphosys-Aktie liegt laut Bankanalysten bei 23,71 EUR. Dies entspricht einer Abweichung von -10,86% vom aktuellen Börsenkurs entfernt. Währenddessen sind einige Analysten optimistischer und empfehlen einen Kauf dieser Aktien (56,25%).

Die bewährte Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Level von 3,19.

Zusammenfassend ist zu sagen: Die Morphosys-Aktie wird im Markt als unterbewertet betrachtet und bietet ein gewisses Potenzial für Investoren. Allerdings sollten Anleger auch das Risiko eines möglichen Kurseinbruchs berücksichtigen.