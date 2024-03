Morphosys Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Der Aktienkurs von Morphosys hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 302,35 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche eine Outperformance von +305,95 Prozent bedeutet. Auch im Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Morphosys mit 307,96 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Morphosys als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für sieben Tage misst, liegt bei 40,68 und der RSI25 für 25 Tage bei 41,59, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Morphosys war größtenteils positiv, allerdings wurden in den letzten beiden Tagen negative Themen verstärkt diskutiert, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine Bewertung als "Schlecht" auf dieser Ebene.

Die Diskussionen im Internet über Morphosys haben eine unterdurchschnittliche Aktivität gezeigt, und auch die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.