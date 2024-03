Morphosys Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Morphosys eine Rendite von 279,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor deutlich über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Biotechnologie" beträgt -8,72 Prozent, und Morphosys übertrifft diesen Wert um 288,13 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Morphosys als unterbewertet angesehen, da das aktuelle KGV 24 beträgt, während vergleichbare Unternehmen in der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt ein KGV von 133 haben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Morphosys-Aktie von 65 EUR einen positiven Abstand von +103,63 Prozent zum GD200 (31,92 EUR) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch in Bezug auf den GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, wird ein positiver Abstand von +39,63 Prozent zum Kurs von 46,55 EUR festgestellt, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Morphosys-Aktie als neutral eingestuft wird, da der RSI7-Wert bei 67,24 liegt, während der RSI25-Wert bei 12,14 liegt, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie aufgrund des Relative Strength-Indikators ebenfalls als "Gut" bewertet.