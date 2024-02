Morphosys Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die technische Analyse der Morphosys-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 29,74 EUR liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 65,6 EUR liegt, was einer Abweichung von +120,58 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (39,66 EUR) zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um +65,41 Prozent darüber liegt. Somit erhält die Morphosys-Aktie ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Morphosys waren. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie heute führt. Automatische Analysen zeigen jedoch, dass vor allem positive Signale hervorstechen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Morphosys aktuell weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung auf der 7-Tage-Basis. Auf der 25-Tage-Basis hingegen ist Morphosys überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Morphosys-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 240,25 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um -11,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +251,82 Prozent für Morphosys. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 251,71 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.