Morphosys Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

An der Heimatbörse Xetra notiert Morphosys per 19.08.2023, 07:54 Uhr bei 28.46 EUR. Morphosys zählt zum Segment "Biotechnologie".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Morphosys entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Morphosys aktuell 0, Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3,4 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie". Morphosys bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Morphosys lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Morphosys in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Morphosys verläuft aktuell bei 20,04 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 28,46 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +42,02 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 27,66 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Morphosys-Aktie der aktuellen Differenz von +2,89 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

