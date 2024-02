Morphosys Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Morphosys wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Biotechnologie) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 12,86, was einem Abstand von 87 Prozent zum Branchen-KGV von 100,3 entspricht. Auf dieser fundamentalen Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 3,44 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,44 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Morphosys-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Morphosys mit 42,16 EUR bewertet, was einer Entfernung von +51,98 Prozent vom GD200 (27,74 EUR) entspricht. Dies stellt ein "Gut"-Signal dar. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 31,77 EUR, was einem Abstand von +32,7 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Morphosys-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich Aktienkurs liegt die Rendite von Morphosys mit 163,37 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" um mehr als 176 Prozent. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -12,65 Prozent, wobei Morphosys auch hier mit 176,02 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.