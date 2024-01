Morphosys Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie von Morphosys haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen. Dies führt zu einer schlechten Bewertung unserer Programme. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Morphosys im vergangenen Jahr eine Rendite von 163,37 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von -11,41 Prozent liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Morphosys aktuell als "Neutral" eingestuft. Sowohl der 7-Tage-RSI (44,18 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50,74) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Dividendenrendite für Morphosys beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

