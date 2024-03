Morphosys Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positivere Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Diskussion jedoch vermehrt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Morphosys konzentriert. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung der Aktie.

Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- und Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend wird das Anleger-Sentiment als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Morphosys-Aktie von 65 EUR eine positive Entfernung von +103,63 Prozent vom GD200 (31,92 EUR), was auf charttechnischer Ebene als gut bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 46,55 EUR, was einem Abstand von +39,63 Prozent entspricht und somit ebenfalls als gut eingestuft wird. Insgesamt wird der Kurs der Morphosys-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Morphosys liegt aktuell bei 0, was eine negative Differenz von -3,68 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologieunternehmen ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Morphosys von Analysten eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Morphosys als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 67,24 und ergibt somit eine neutrale Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 12,14 aufweist und somit als gut eingestuft wird. Insgesamt wird die Morphosys-Aktie auf Basis des Relative Strength-Indikators als gut bewertet.