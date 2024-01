Morphosys Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Morphosys schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,61 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt der Biotechnologie. Dies deutet darauf hin, dass der Ertrag niedriger ist und das Unternehmen daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Morphosys mit einem Wert von 12 unter dem Branchendurchschnitt von 100,23. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus Sicht fundamentaler Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings gab es eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Morphosys liegt bei 38,54, was als "Neutral" bewertet wird. Auch der RSI25 von 45 deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Morphosys in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.