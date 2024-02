Morphosys Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die technische Analyse der Morphosys-Aktie zeigt eine positive Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 29,97 EUR, während der aktuelle Kurs bei 65,44 EUR liegt, was einer Abweichung von +118,35 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 40,41 EUR über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Morphosys im Vergleich zur Branche Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,66 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 3,66 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Morphosys mit einem Wert von 23,91 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Biotechnologie, das bei 114,65 liegt. Dies ergibt einen Abstand von 79 Prozent und führt zur Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Morphosys in den letzten 12 Monaten eine Performance von 240,25 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -11,57 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +251,81 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -11,64 Prozent hatte, liegt Morphosys mit einer Überperformance von 251,89 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.