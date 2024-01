Morphosys Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Morphosys wird als unterbewertet betrachtet, wenn man sie mit dem Branchendurchschnitt der Biotechnologie vergleicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 12,86, während das Branchen-KGV bei 98,17 liegt, was einem Abstand von 87 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen im Sektor "Gesundheitspflege" zeigt sich eine Rendite von 163,37 Prozent, was mehr als 171 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Biotechnologie"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -7,41 Prozent, während Morphosys mit 170,78 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Morphosys beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Morphosys-Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig in einem positiven Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 26,17 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 30,8 EUR liegt, was einer Abweichung von +17,69 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 28,73 EUR eine Abweichung von +7,21 Prozent. Aufgrund dieser positiven trendfolgenden Indikatoren wird Morphosys insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.