Morphosys-Aktie: Bedeutende Fortschritte verzeichnet!

Morphosys berichtete trotz verminderten Umsätzen im vergangenen Quartal von einer unerwartet starken Reduzierung seiner Verluste. Dies ist hauptsächlich auf gesunkene Ausgaben in den Bereichen Vertrieb, Forschung und Entwicklung zurückzuführen, so das Unternehmen. Im Jahresvergleich hat Morphosys seinen Fehlbetrag um rund 70% reduziert, wie Marketscreener informiert.

Die Unternehmensleitung stützte zudem die Jahresprognose und verwies auf ein wachsendes Interesse an ihrem vielversprechenden Medikament Pelabresib, welches sich zurzeit in zahlreichen klinischen Versuchen befindet. Die Aktie von Morphosys notierte im aktuellen Handel mit über 1 Prozent im Plus.

JPMorgan-Analyst: Entsprechend der Erwartungen!

James Gordon von JPMorgan analysierte die Ergebnisse von Morphosys und betonte, dass der US-Umsatz des erfolgreichen...