Morphosys-Aktie: Analystin schockiert!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Morphosys-Aktie, lange als aufstrebender Stern im Biotech-Himmel gehandelt, hat in dieser Woche einen massiven Rückschlag erlitten. Am Dienstag schloss die Aktie bei 23,34 EUR, was einem Minus von 10,2 % entspricht. Diese Abwärtsbewegung folgt auf eine kritische Analyse des Analysehauses Kempen, die Zweifel an der Wirksamkeit des Krebsmedikaments Pelabresib, dem Hauptprojekt von Morphosys, aufkommen lässt. Damit kehrt Skepsis unter die Branchenbeobachter zurück, von denen viele bisher die Morphosys-Aktie als sichere Wette in einem unsicheren Marktumfeld betrachtet hatten.

Kritische Töne von Kempen

Kempen-Analystin Suzanne van Voorthuizen hat ihre Verkaufsempfehlung für die Morphosys-Aktie bekräftigt.

Sie schließt ein kompliziertes Szenario bezüglich der Marktzulassung von Pelabresib nicht aus.

Analystin Suzanne van...