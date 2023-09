Morphosys AG O.N. Quartalszahlen: Analysten prognostizieren Umsatzrückgang und reduzierten Verlust

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Artikel:

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen Morphosys AG O.N. mit Sitz in Planegg, Deutschland seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal bekanntgeben. Wie sehen die Umsatz- und Gewinnzahlen aus? Und wie entwickelt sich die Aktie von Morphosys AG O.N. im Vergleich zum Vorjahr?

Es sind nur noch 58 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen von Morphosys AG O.N., einem Unternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,02 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten fiebern diesem Ereignis entgegen. Denn laut aktuellen Datenanalysen rechnen Experten mit einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte die Firma einen Umsatz von 95,70 Mio. EUR, während jetzt ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 65,36 Mio. EUR erwartet wird. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern...