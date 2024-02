MorphoSys vor Übernahme durch Novartis? Oder Incyte? Gerüchte werden greifbarer.

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":



MorphoSys – soll kurz vor der Übernahme durch Novartis oder einer angeblich ebenfalls intersssierten Incyte stehen – so zumindest heute auf Reuters zu lesen. Seit der mit 1,7 Mrd USD- Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Constellation Pharmaceuticals nur noch ein Schatten der alten Börsenbewertung, geht es heute wieder in Richtung alte Kursstände – aktuell 24,1% auf 52,66 EUR (16:29 Uhr, XETRA). Zuerst schien die Wiederauferstehung der Aktie am 20. November um 22:27 Uhr zum Greifen nah – nachbörslich plus 30%. Warum? Studiendaten „DER“ Phase III Studie mit Pelebresib sollten laut MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) so überzeugend sein, dass man Mitte 2024 bei FDA und EMA die Zulassung beantragen will. Und zuerst feierte man nachbörslich die Studienergebnisse mit einem Kurssprung von Plus 30%. Und wenig später Achterbahn, wie selten erlebt: Minus 25, 27% nachbörslich – und als dann am 21. November die Börsen in Europa eröffneten, blieb es volatil – vorerst – bei einem kräftigen Minus.

MorphoSys stieg seit November unter extremen Schwankungen von gut 16,00 EUR auf rund 42,00 EUR vor dem heutigen „Reuters“-Schub.

„Drug maker Novartis AG NOVN.S is in advanced talks to acquire MorphoSys AG MORG.DE, a developer of cancer treatments that has a market value of 1.6 billion euros ($1.7 billion), two people familiar with the matter said on Monday.(…)“ – so heisst es heute bei Reuters. Und weiter werden „Quellen“ zitiert, die Novartis in einer besseren Verhandlungsposition sehen als Incyte, die ebenfalls an den Münchenern interessiert sein sollen. Bisher gibt es zu den zitierten Gerüchten noch keine Bestätigung der angesprochenen Unternehmen.

Diese Gerüchte passen zu den extremen Kursbewegungen der letzten Wochen, dem Optimismus vieler Anleger, dass MorphoSys mit seinen Phase III Studien zu Pelebresib auf gutem Weg zu eine rZulassung sei – und der gebetsmühlenhaft von diversen „Marktteilnehmern“ geschürten Erwartung einer möglichen Übernahme Von MorphoSys durch einen der grossen Big Pharma, die alle unter den Lizenzausläufen von Blockbustern leiden. MorphoSys könnte hier mit drei Wirkstoffstudien in Phase III durchaus interessant sein. Dazu noch ein paar weitere Eisen im Feuer in früherem Stadium.

Bietergefecht? Novartis allein unterwegs oder kommen neue Bieter ins Spiel?

Bis offiziell bestätigt ist, ob Novartis in Gesprächen ist, scheint die aktuelle Kursreaktion schon sehr kräftig. Ob es sich jetzt noch lohnt auf den durchstartenden Zug aufzuspringen, hängt vom letztendlich gebotenen Übernahmepreis ab. Und da hat man shcon viel gesehen in den letzten Monaten – in den USA gab es Übernahmen mit extremen Aufschlägen gegenüber den Kursen „davor“. Aktuell steht die Aktie bei 2 Mrd EUR MarketCap – schon eine Hausnummer für 2 Phase III-Studienkandidaten in drei Indikationen.

Die nächsten Tage/ Stunden werden spannend. Extreme Schwnakunegn scheinen für die Aktie zur Normalität zu werden – platzen die Novartis-Gerüchte wäre ein heftiger Rückschlag möglich, falls ein Bieter auftritt, könnte die Aktie interessant bleiben.

Ohne Übernahme bleibt es bei 3 Phase III Kandidaten mit ungewissem Ausgang – und ansonsten unspektakulären Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024

Aktuelle Prognose der MorphoSys AG: Da alle klinischen Phase 3-Programme von MorphoSys nun vollständig rekrutiert sind und weitere Maßnahmen zur Kostenoptimierung geplant sind, werden die Betriebskosten von MorphoSys im Jahr 2024 voraussichtlich niedriger ausfallen als im Jahr 2023. Infolgedessen rechnet das Unternehmen für das Jahr 2024 mit einem Liquiditätsbedarf von etwa 250 Millionen Euro (ohne Fremdkapital- und Zinszahlungen).

Finanz-Prognose für das Gesamtjahr 2024:

Finanzprognose 2024 Einblicke

Finanzprognose 2024 Monjuvi Netto-Produktumsatz in den USA 80 bis 95 Mio. US$ Die Umsätze mit Monjuvi U.S. werden zu 100 % in der Gewinn- und Verlustrechnung von MorphoSys verbucht und der Gewinn/Verlust wird je zur Hälfte zwischen MorphoSys und Incyte aufgeteilt. Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) 210 bis 225 Mio. € Die Forschungs- und Entwicklungskosten werden 2024 aufgrund der vollständigen Rekrutierung der Phase 3-Studien und durch Maßnahmen zur Kostenoptimierung voraussichtlich niedriger ausfallen als 2023. Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines 140 bis 155 Mio. € 45 % bis 50 % der mittleren Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines repräsentieren Vertriebskosten von Monjuvi in den USA, die zu 100 % in der Gewinn- und Verlustrechnung von MorphoSys verbucht werden. Incyte erstattet MorphoSys die Hälfte dieser Vertriebskosten.

Zusätzliche Informationen zur Finanzprognose 2024: