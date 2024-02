MorphoSys Aktie – es riecht nach Short Squeeze! Novartisgerüchte – blutige Nasen bei Shortsellern? Heute?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":



MorphoSys – soll kurz vor der Übernahme durch Novartis oder einer angeblich ebenfalls interessierten Incyte stehen – so zumindest gestern auf Reuters zu lesen. Mit einem Tagesgewinn von 36,15 % auf 57,40 EUR im XETRA-Handel, auf Tradegate um 20:36 Uhr bis 62,24 EUR gestiegen.

Und wer weiss was heute noch passiert. Am 20. November um 22:27 Uhr startete ein wilder Kurslauf mit extremen Schwankungen der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003) – es ging um Zwischenergebnisse einer laufenden Phase III Studie zu Pelabresib gegen Myelofibrose, die so überzeugend zu sein schienen, dass man Mitte/Ende 2024 daran denkt bei FDA und EMA eine Zulassung beantragen zu können. Und zuerst feierte man nachbörslich die Studienergebnisse mit einem Kurssprung von Plus 30%. Und wenig später Achterbahn, wie selten erlebt: Minus 25, 27% nachbörslich – und als dann am 21. November die Börsen in Europa eröffneten, blieb es volatil – vorerst – bei einem kräftigen Minus. Was sich dann im Laufe der Wochen und Monate immer mehr zu einem kräftigen Kursplus summieren sollte – rund 42,00 EUR vor dem Reuters-Artikel von Gestern.

MorphoSys stieg seit November unter extremen Schwankungen von gut 16,00 EUR auf rund 42,00 EUR vor dem gestrigen „Reuters“-Schub.

„Drug maker Novartis AG NOVN.S is in advanced talks to acquire MorphoSys AG MORG.DE, a developer of cancer treatments that has a market value of 1.6 billion euros ($1.7 billion), two people familiar with the matter said on Monday.(…)“ – so hiess es gestern bei Reuters. Und weiter werden „Quellen“ zitiert, die Novartis in einer besseren Verhandlungsposition sehen als Incyte, die ebenfalls an den Münchenern interessiert sein sollen. Bisher gibt es zu den zitierten Gerüchten noch keine Bestätigung der angesprochenen Unternehmen.

Diese Gerüchte passen zu den extremen Kursbewegungen der letzten Wochen, dem Optimismus vieler Anleger, dass MorphoSys mit seinen Phase III Studien zu Pelebresib auf gutem Weg zu eine rZulassung sei – und der gebetsmühlenhaft von diversen „Marktteilnehmern“ geschürten Erwartung einer möglichen Übernahme Von MorphoSys durch einen der grossen Big Pharma, die alle unter den Lizenzausläufen von Blockbustern leiden. MorphoSys könnte hier mit drei Wirkstoffstudien in Phase III durchaus interessant sein. Dazu noch ein paar weitere Eisen im Feuer in früherem Stadium.

Kursentwicklung wurde bestimmt durch Shorteindeckungen verstärkt – Bundesanzeigermeldungen heute werden Klarheit bringen, wie viel Eindeckungen in MorphoSys gestern erfolgten.

Stand 2.Februar Börsenschluss waren insgesamt 6 Hedgefonds mit mindestens 0,5% aller MorphoSys-Aktien short. Bei denen wird gestern nach der Kursexplosion eine Flut von Warnmeldungen und möglicherweise risikobegrenzender Orders ausgelöst. Bei Citadel Advisors LLC stehen 1,03 % zu Buche, ergäbe bei 37.655.137 insgesamt herausgegebenen Aktien rund 387.850 Stück – Tagesverlust auf Tradegate-Basis 20:36 Uhr: 8,2 Mio EUR. Falls man nicht zuvor bereits das Risiko im Laufe des Tages reduziert hatte – Klarheit bringt wie gesagt der Bundesanzeiger mit den Meldungen für Gestern über Positionsveränderungen.

Capital Fund Management SA mit 0,72% (rd. 271 T-Stück, max Tagesverlust: 5,7 Mio EUR). Und Marshall Wace LLP mit 1,2% (rd. 451 T-Stück, max Tagesverlust: 9,7 Mio EUR). Bei Nichtglattstellungen am schwersten betroffen wäre Qube Research & Technologies Limited mit 1,56% morgens noch short (rd. 587 T-Stück, max. Tagesverlust: 12,6 Mio EUR). Dazu Arrowstreet Capital, Limited Partnership mit 0,73% (rd. 271 T-Stück, max Tagesverlust: 5,7 Mio EUR) und Qube Research & Technologies Limited mit 0,53% (rd. 200 T-Stück, max. Tagesverlust: 4,3 Mio EUR).

Bis zu 40 Mio EUR Verlust an einem Tag – und das allein bei den meldepflichtigen Shorts – reduziert bei entsprechenden möglichen Teileindeckungen.

Und alle noch heute Morgen offenen Shortpositionen werden von Shortsellern gehalten, die schwere Verluste in den Büchern haben, die Druck von ihren Risikoabteilungen/Complianceabteilungen haben werden, was zu weiteren Glattstellungen führen könnte, sollten die Kurssteigerungen auch nur ansatzweise im frühen Handle sich fortsetzen. Aktionäre der MorphoSys können entspannt abwarten – einziger Grund Gewinne zu realisieren wäre die Überzeugung, dass von Novartis doch kein Übernahmeangebot kommt. Und dahinter stehen viele viele Fragezeichen. Spannender Handelstag voraus.

Bietergefecht? Novartis allein unterwegs oder kommen neue Bieter ins Spiel?

Bis offiziell bestätigt ist, ob Novartis in Gesprächen ist, scheint die aktuelle Kursreaktion schon sehr kräftig. Ob es sich jetzt noch lohnt auf den durchstartenden Zug aufzuspringen, hängt vom letztendlich gebotenen Übernahmepreis ab. Und da hat man schon viel gesehen in den letzten Monaten – in den USA gab es Übernahmen mit extremen Aufschlägen gegenüber den Kursen „davor“. Aktuell steht die Aktie bei 2 Mrd EUR MarketCap – schon eine Hausnummer für 2 Phase III-Studienkandidaten in drei Indikationen.

Seit 22:37 Uhr, 5.02.2023 ist die Katze aus dem Sack: Novartis schluckt MorphoSys für 68,00 EUR je Aktie, sehr wahrscheinlich.

Offiziel: „Der Vereinbarung liegt die heute bekanntgegebene Absicht von Novartis zugrunde, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das „Übernahmeangebot“) für alle ausstehenden Stammaktien von MorphoSys gegen Zahlung einer Gegenleistung von € 68,00 pro Aktie zu unterbreiten. Im Rahmen der Vereinbarung strebt Novartis an, die weltweiten Exklusivrechte für die Entwicklung und Vermarktung von Pelabresib, einem BET-Inhibitor, und Tulmimetostat, einem dualen Inhibitor der nächsten Generation von EZH2 und EZH1, für alle Indikationen zu übernehmen. Daneben hat MorphoSys einen Kaufvertrag mit Incyte Corporation („Incyte“) hinsichtlich des Verkaufs und der Übertragung sämtlicher Rechte an Tafasitamab für $ 25,0 Millionen abgeschlossen. “

Die nächsten Tage/ Stunden werden spannend. Extreme Schwankungen scheinen für die Aktie zur Normalität zu werden – sollte Novartis wider Erwarten doch nicht zum Zuge kommen, wäre ein heftiger Rückschlag möglich, falls ein weiterer Bieter auftritt, könnte die Aktie über 68,00 EUR hinaus interessant bleiben.

