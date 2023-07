MorphoSys-Aktie: In Erwartung auf neue Impulse!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

In den zurückliegenden vier Wochen hat die MorphoSys-Aktie im Chartbild eine bemerkenswerte Stabilität bewiesen. Das Wertpapier oszillierte vornehmlich zwischen 26,00 und 28,00 Euro und schloss am Freitagvormittag mit einem Kurs von 27,10 Euro nahezu exakt in der Mitte dieser Spannweite. Aufgrund fehlender Nachrichten scheint sich ein gewisser Stillstand breit zu machen.

Dessen ungeachtet weist das charttechnische Bild einige Anzeichen für Optimismus auf. Auch wenn MorphoSys gegenwärtig keine frischen Höchstmarken erreicht, ist ersichtlich, dass die temporären Tiefpunkte kontinuierlich auf steigendem Niveau liegen – eine Entwicklung die zwar überschaubar bleibt.

MorphoSys zeigt Potenzial

Zwar sind dies lediglich dezente Hinweise darauf, dass der Aufwärtstrend eventuell etwas ins Stocken geraten sein könnte aber keinesfalls...