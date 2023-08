MorphoSys-Aktie: Einblick in das Unternehmen und seine Zukunftsaussichten

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die MorphoSys-Aktie, die in der vergangenen Woche einen erheblichen Rückschlag hinnehmen musste, setzte am Dienstag eine leichte Gegenbewegung ein. Der deutsche Biotech-Titel konnte am Dienstagnachmittag einen Zuwachs von 1,8 Prozent auf 27,06 Euro verbuchen (Stand: 01.08.2023,14:30 Uhr). Zum Vergleich: Anfang letzter Woche lag das Papier noch bei einem Wert von 30,7 Euro.

Kursprognosen für MorphoSys-Aktie stark divergierend

Doch wie steht es um die künftigen Aussichten der MorphoSys-Aktie? Hoffnung weckte zuletzt die Schweizer Großbank UBS. Ihre Analystin Xian Deng hielt ihr Kursziel für das Papier konstant bei 47 Euro an – was einer beachtlichen Steigerung von rund 73 Prozent gegenüber dem aktuellen Börsenkurs entspricht.

In ihrer jüngsten Analyse bezog sich Deng auf vorläufige Daten aus der Myelofibrose-Studie mit...