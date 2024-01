Moro Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Moro":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann der RSI berechnet werden. Für die Moro-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage eine weniger volatile Entwicklung und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Moro-Aktie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der Moro-Aktie ist insgesamt positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergibt die Einschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt für die Moro-Aktie eine Einstufung als "Neutral", da der Kurs in Höhe von 1,44 USD um -2,04 Prozent über dem GD200 verläuft. Auch der GD50 von 1,47 USD führt zu einer Einstufung als "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt erhält die Moro-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.