Morningstar Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die aktuelle Dividendenpolitik von Morningstar erhält von Analysten bei Morningstar eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -5,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist.

Hinsichtlich des Aktienkurses liegt Morningstar im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor mit einer Rendite von 15,89 Prozent um mehr als 13 Prozent höher. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 5,59 Prozent in den vergangenen 12 Monaten verzeichnet, liegt Morningstar mit 10,3 Prozent deutlich darüber. Daraus resultiert ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie für das vergangene Jahr.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Morningstar bei 118, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 62 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist Morningstar daher derzeit überbewertet, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als sonst. Aufgrund dessen erhält die Morningstar-Aktie in diesen Bereichen ein "Neutral"-Rating, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.