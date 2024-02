Morningstar Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Morningstar":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Morningstar bei 241,24 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 298,71 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie eine positive Abweichung von +23,82 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 278,92 USD, was einer positiven Abweichung von +7,1 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die besprochenen Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv, was die Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut" bestätigt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Morningstar im letzten Jahr eine Rendite von 15,89 Prozent erzielt, was 11,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich Kapitalmärkte liegt die Rendite von Morningstar derzeit um 6,35 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9,54 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich war, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch schlecht, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.