Morningstar Aktie: Das ist die Höhe!

Die Aktie von Morningstar wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet, um potenzielle Investoren bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie auf fundamentalen Grundlagen als unterbewertet eingestuft, da ihr KGV von 113,65 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" (mit einem KGV von 50,03) deutlich höher liegt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Morningstar-Aktie als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 218,66 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 281,5 USD liegt, was einer Abweichung von +28,74 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 248,39 USD zeigt eine positive Abweichung von +13,33 Prozent, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Morningstar derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Abschließend wird die Aktie basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Morningstar-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Gleiches gilt auch für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis.

Insgesamt erhält Morningstar gemäß der durchgeführten Analysen eine "Gut"-Bewertung, wobei potenzielle Anleger die verschiedenen Aspekte berücksichtigen sollten, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.