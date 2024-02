Morningstar Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Morningstar liegt aktuell bei 121,68, was 101 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 60 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb Morningstar eine "Schlecht"-Bewertung von Morningstar erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der 7-Tage-RSI von Morningstar derzeit bei 43,17 Punkten bewertet, was auf eine neutrale Position hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 42,36, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Somit wird Morningstar insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Morningstar eingestellt waren. Es gab sieben positive und sechs negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Morningstar durchschnittlich sind, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung von Morningstar.