Morningstar Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Aktie von Morningstar hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von "Schlecht" erhalten. Die Dividendenrendite beträgt 0,65 Prozent, was 4,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen. Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Stimmungsänderungen führen zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die langfristige Stimmungsbild.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Morningstar im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,05 Prozent erzielt, was 7,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 19,18 Prozent. Morningstar liegt aktuell 0,13 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als überbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 123,37 insgesamt 117 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".